Emiratos envía un cuarto avión de ayuda a Nepal y eleva a 186 toneladas el total de asistencia

KATMANDÚ, 8 de septiembre de 2026 (WAM) – El cuarto avión del puente aéreo humanitario de Emiratos Árabes Unidos ha llegado a Nepal con unas 38 toneladas de ayuda de emergencia y humanitaria, entre ellas 500 tiendas de campaña y 108 paquetes de socorro.

El envío forma parte de los esfuerzos continuados de Emiratos para responder a las consecuencias de la catástrofe y apoyar a las personas afectadas.

Con la llegada de este cuarto avión, la ayuda humanitaria y de emergencia transportada por vía aérea por Emiratos a Nepal alcanza unas 186 toneladas. La asistencia incluye alimentos, refugio y suministros médicos, así como diversos equipos de socorro y logística para atender las necesidades urgentes sobre el terreno y aliviar las consecuencias humanitarias de las inundaciones y los deslizamientos de tierra que han afectado a varias zonas del país y han dejado cientos de muertos, heridos y desaparecidos.

El ministro nepalí de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mahabir Pun, elogió el suministro continuado de ayuda de emergencia por parte de Emiratos, que ha beneficiado a un gran número de afectados por las inundaciones y los deslizamientos de tierra y ha respaldado las iniciativas para hacer frente a las difíciles condiciones en las zonas afectadas.

Las labores de asistencia de Emiratos continúan con la adquisición de suministros humanitarios en el mercado local nepalí, lo que contribuye a acelerar su distribución entre los afectados. Estos esfuerzos se coordinan con las autoridades competentes para determinar las prioridades en función de las necesidades sobre el terreno.

Por su parte, el equipo de búsqueda y rescate de la Policía de Dubái mantiene sus misiones en las zonas afectadas con equipos y tecnologías especializados y avanzados para las operaciones de búsqueda y evaluación, en apoyo de las autoridades y los equipos nepalíes competentes.

Estas iniciativas reflejan la tradicional actuación humanitaria de Emiratos, basada en responder con rapidez a crisis y desastres, acompañar a las personas y comunidades afectadas por catástrofes naturales y emergencias humanitarias, y reforzar la solidaridad y la acción humanitaria internacionales.