El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos responde a informaciones publicadas por los medios

ABU DABI, 8 de septiembre de 2026 (WAM) – El Ministerio de Asuntos Exteriores ha subrayado que el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos no comenta las informaciones ni las especulaciones de los medios sobre conversaciones entre líderes gubernamentales.

La actuación de Emiratos desde el 7 de octubre se ha orientado de forma constante a la desescalada, la estabilidad regional y la prevención de la violencia.

Las instituciones gubernamentales de Emiratos e Israel han mantenido canales de comunicación abiertos y directos desde el inicio de sus relaciones, hace más de cinco años. Cuando ha sido necesario, toda la información de inteligencia pertinente se ha comunicado y se sigue comunicando entre las entidades competentes.