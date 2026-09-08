Etihad volará a la costa saudí del mar Rojo a partir del 4 de octubre

ABU DABI, 8 de septiembre de 2026 (WAM) – Etihad Airways ha anunciado el lanzamiento, el próximo 4 de octubre, de vuelos a la costa saudí del mar Rojo. La ruta conectará Abu Dabi con el Aeropuerto Internacional del Mar Rojo, en la provincia de Tabuk, y añadirá a su red un destino turístico operativo durante todo el año situado a poco más de tres horas de vuelo.

Los pasajeros de la red de Etihad podrán llegar al mar Rojo durante todo el año con una única escala en Abu Dabi, también desde los países del Golfo y el subcontinente indio.

El mar Rojo será el sexto destino de Etihad en Arabia Saudí, junto con Riad, Yeda, Dammam, Medina y Al Qassim.

El consejero delegado de Etihad Airways, Antonoaldo Neves, afirmó que las vacaciones para las que habitualmente es necesario realizar un vuelo de larga distancia —con islas, arrecifes y descanso— estarán ahora al alcance con un vuelo corto desde Abu Dabi y una única conexión desde cualquier punto de la red de la aerolínea.

Los vuelos entre Abu Dabi y el mar Rojo comenzarán el 4 de octubre de 2026 con una frecuencia semanal, que aumentará a dos vuelos semanales a partir del 25 de octubre.