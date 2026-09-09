La visita del presidente a Alemania supone un hito en las relaciones bilaterales, según el embajador emiratí

BERLÍN, 9 de septiembre de 2026 (WAM) – El embajador de Emiratos Árabes Unidos en Alemania, Ahmed Al Attar, ha señalado que la visita de Estado del presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a Alemania representa un hito en las relaciones entre ambos países y abre amplias oportunidades para reforzar y elevar la cooperación bilateral.

«Desde 1972, Emiratos Árabes Unidos y Alemania han construido de forma constante una asociación que se ha fortalecido año tras año. La firma del Acuerdo de Asociación Estratégica en 2004 marcó un hito importante al establecer un marco más amplio de cooperación entre los dos países. A ello le siguieron una serie de pasos relevantes para reforzar aún más los lazos bilaterales», afirmó.

Al Attar destacó que el comercio no petrolero entre ambos países alcanzó los 15.560 millones de dólares en 2025, un 14,6% más que en 2024, una cifra que refleja la solidez de la relación económica bilateral.

«Sin embargo, nuestra asociación va más allá del comercio. Emiratos y Alemania centran cada vez más su atención en sectores que configurarán el futuro de la economía, desde la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas hasta la energía limpia, el hidrógeno, la fabricación avanzada, las infraestructuras digitales y la logística», añadió.

El embajador afirmó que Alemania aporta capacidades industriales, técnicas y de investigación de primer nivel, mientras que Emiratos ofrece un ecosistema de inversión avanzado, infraestructuras desarrolladas y una ubicación estratégica que conecta Asia, Europa y África.

Esta complementariedad abre oportunidades para nuevas inversiones y proyectos innovadores, además de ampliar las perspectivas de las empresas emergentes, los emprendedores y los jóvenes talentos de ambos países.

Al Attar sostuvo que la visita refleja el compromiso mutuo de desarrollar la asociación y transformar las oportunidades de cooperación en proyectos e iniciativas concretos, al tiempo que genera nuevas oportunidades al servicio de los intereses de ambos países y sus pueblos.

En el sector energético, las perspectivas de cooperación se amplían en ámbitos como las energías renovables, el hidrógeno y las tecnologías climáticas, lo que contribuye a la seguridad energética y acelera la transición hacia un futuro más sostenible.

«Es una asociación que mira más allá de lo ya logrado y se centra en lo que aún puede conseguirse. En realidad, las relaciones entre Emiratos y Alemania se basan en la confianza y la complementariedad, con una visión compartida de un futuro próspero y prometedor para ambos países y sus pueblos», concluyó.