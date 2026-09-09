El presidente de Emiratos Árabes Unidos llega a Alemania en visita de Estado

BERLÍN, 9 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha llegado a Berlín en visita de Estado a Alemania.

Al entrar en el espacio aéreo alemán, el avión presidencial fue escoltado por aeronaves militares alemanas como gesto de bienvenida.

A su llegada, el presidente emiratí recibió honores oficiales en una ceremonia con una salva de 21 cañonazos y una guardia de honor.

La delegación que acompaña al presidente está integrada por el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos; Saqr Ghobash, presidente del Consejo Nacional Federal; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente de la Oficina del Presidente para Asuntos Estratégicos; el sultán Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior; Mohamed bin Mubarak Al Mazrouei, ministro de Estado de Asuntos de Defensa; Noura bint Mohamed Al Kaabi, ministra de Estado; Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado; Faisal Abdulaziz Al Bannai, asesor del presidente para Asuntos de Investigación Estratégica y Tecnología Avanzada; Ahmed Al Attar, embajador de Emiratos en Alemania, y otros altos cargos emiratíes.