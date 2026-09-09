Declaración conjunta de los ministros de Exteriores de Emiratos, Egipto, Catar, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía y Arabia Saudí

ABU DABI, 9 de septiembre de 2026 (WAM) – Los ministros de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Egipto, Indonesia, Jordania, Pakistán, Catar y Arabia Saudí han acogido con satisfacción la decisión del Gobierno británico de prohibir la importación de productos procedentes de asentamientos israelíes ilegales en el territorio palestino ocupado e imponer restricciones a los servicios vinculados a ellos.

Los ministros expresaron su esperanza de que esta decisión contribuya a movilizar a la comunidad internacional para adoptar medidas similares, conforme al derecho internacional, y exigir responsabilidades a las organizaciones y personas implicadas en actividades de asentamiento ilegales.

También celebraron la declaración conjunta sobre la solución de los dos Estados difundida por los ministros de Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia y Reino Unido. El texto confirma su intención de introducir restricciones nacionales o respaldar restricciones europeas al comercio de bienes procedentes de asentamientos ilegales con arreglo al derecho internacional, o de considerar activamente estas y otras medidas conforme a sus respectivos procedimientos nacionales.

Asimismo, alentaron a la comunidad internacional a aprovechar estos avances y adoptar medidas concretas para poner fin a las actividades que apoyan o sostienen los asentamientos israelíes ilegales en el territorio palestino ocupado.

Los ministros consideraron que las intenciones anunciadas se ajustan al derecho internacional y a las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas, incluida la resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad, así como a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024. Esta incluye la obligación de todos los Estados de no reconocer como legal la situación derivada de la ocupación ilegal israelí ni prestar ayuda o asistencia para mantenerla.

En este sentido, reiteraron su llamamiento a Israel para que revoque todas las medidas relacionadas con las actividades de asentamiento y otras iniciativas dirigidas a alterar el carácter geográfico y demográfico del territorio palestino ocupado.

Los ministros subrayaron que Gaza es una parte integrante del territorio palestino ocupado y pidieron la aplicación plena e inmediata del Plan Integral del presidente Trump para poner fin al conflicto de Gaza, con el fin de garantizar la seguridad y la estabilidad, atender la situación humanitaria, facilitar la reconstrucción y la recuperación, y sentar las bases de una paz duradera.

También recalcaron que la única vía viable para alcanzar una paz justa, duradera y global es aplicar la solución de los dos Estados mediante la creación de un Estado palestino independiente, soberano, contiguo y viable, basado en las líneas del 4 de junio de 1967 y con Jerusalén Este como capital, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas.