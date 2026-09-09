Emiratos Árabes Unidos condena el ataque iraní con misiles contra Jordania

ABU DABI, 9 de septiembre de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos el ataque hostil iraní con misiles contra Jordania.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que el ataque constituye una violación flagrante de la soberanía de Jordania y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio reiteró la plena solidaridad de Emiratos con Jordania y su apoyo a todas las medidas destinadas a preservar la seguridad y la estabilidad del país.