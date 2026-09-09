El pabellón nacional de Emiratos recibe a 1.875 visitantes en el Salón Aeronáutico Internacional de El Alamein 2026

EL ALAMEIN, 9 de septiembre de 2026 (WAM) – El pabellón nacional de Emiratos Árabes Unidos mantuvo el interés en la segunda jornada del Salón Aeronáutico Internacional de El Alamein 2026, con 1.875 visitantes, entre ellos delegaciones oficiales y militares de alto nivel de distintos países.

El pabellón, el mayor de la exposición, presentó capacidades, soluciones y tecnologías avanzadas de Emiratos en los sectores de la aviación, el aeroespacial y la defensa.

Respaldado por el Ministerio de Defensa y el Consejo Tawazun, y organizado por ADNEC Group, empresa de Modon, el pabellón recibió a delegaciones militares de alto nivel, que conocieron los productos e innovaciones expuestos por organismos y empresas emiratíes.

Las visitas permitieron mantener contactos con altos cargos, responsables de decisión y expertos internacionales, explorar nuevas áreas de cooperación y reforzar las alianzas estratégicas, además de poner de relieve la competitividad de la industria emiratí en los mercados regionales y mundiales.

Las organizaciones y empresas participantes celebraron 36 reuniones con organismos internacionales, compañías y delegaciones visitantes durante la segunda jornada.

Los equipos de IDEX y NAVDEX mantuvieron ocho reuniones; el de UMEX, cuatro; y el de ISNR, tres. Abu Dhabi Aviation celebró 13 reuniones, EDGE Group, cinco, y Generation 5, tres.

Uno de los principales hitos de la jornada fue la firma de un memorando de entendimiento entre Abu Dhabi Aviation y Petroleum Air Services (PAS), que abre nuevas vías de cooperación e iniciativas empresariales conjuntas.

El pabellón nacional de Emiratos continuará su participación en el Salón Aeronáutico Internacional de El Alamein 2026, que reúne a 250 expositores de más de 50 países.

Con esta participación, Emiratos busca reforzar su posición en los sectores de la aviación, el aeroespacial, la defensa y las tecnologías avanzadas; mostrar el desarrollo de sus industrias nacionales; acceder a nuevos mercados y profundizar la cooperación internacional.