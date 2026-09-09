Los lazos entre Emiratos y Alemania, una década de asociación estratégica, diálogo político y cooperación económica

BERLÍN, 9 de septiembre de 2026 (WAM) – El exembajador de Emiratos Árabes Unidos en Alemania, Mohammed Ahmed Al Mahmoud, ha afirmado que la visita de Estado del presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, supone un nuevo e importante hito en las relaciones entre ambos países.

Al Mahmoud destacó que, desde el establecimiento de la asociación estratégica y la intensificación de las visitas de alto nivel y de la cooperación institucional durante la última década hasta la sólida relación actual, la confianza mutua y los intereses comunes han sido los pilares permanentes del vínculo bilateral.

«Esta visita de Estado tiene para mí un significado especial, pues brinda la oportunidad de comprobar cómo han evolucionado los esfuerzos iniciados hace más de cinco décadas y cómo las relaciones entre Emiratos y Alemania se han consolidado como una asociación firme y orientada al futuro», señaló.

La visita también permite avanzar sobre los logros alcanzados y abrir nuevas vías de cooperación en economía, inversión, tecnología, energía, educación e innovación, en apoyo de los intereses compartidos y de las aspiraciones de los dirigentes y pueblos de ambos países, añadió.

Al Mahmoud concluyó que la fortaleza de las relaciones entre Emiratos y Alemania reside en su capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes sin renunciar a los principios de respeto, confianza y diálogo.

A su juicio, la visita de Estado abre un nuevo capítulo en una asociación iniciada hace años que continúa configurando un futuro más próspero y prometedor.