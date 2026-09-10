El petróleo mantiene las subidas y el Brent supera los 100 dólares por barril

NUEVA YORK, 10 de septiembre de 2026 (WAM) – Los precios del petróleo continuaron al alza este miércoles, con los futuros del Brent superando los 100 dólares por barril y registrando su cierre más alto desde finales de mayo.

Los futuros del Brent para entrega más próxima subieron 3,29 dólares, un 3,4%, hasta cerrar en 101,21 dólares por barril, tras tocar un máximo de 101,58 dólares. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzó 3,02 dólares, un 3,25%, hasta los 96,05 dólares por barril.

Ambas referencias registraron sus niveles de cierre más elevados desde el 22 de mayo.