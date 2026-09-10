El equipo emiratí de búsqueda y rescate localiza a seis desaparecidos en Nepal

KATMANDÚ, 10 de septiembre de 2026 (WAM) – El equipo de búsqueda y rescate de Emiratos Árabes Unidos continúa sus operaciones sobre el terreno en Nepal, dentro de los esfuerzos humanitarios del país para apoyar a las autoridades nepalíes tras las devastadoras inundaciones que afectaron al país.

En coordinación con las autoridades de Nepal, el equipo ha localizado a seis personas desaparecidas en la zona de Trishuli, mientras prosiguen las labores de búsqueda en las áreas afectadas.

Las operaciones ponen de manifiesto la preparación del equipo para llevar a cabo misiones complejas en un terreno de difícil acceso, así como su capacidad para desarrollar operaciones diarias en zonas afectadas por desastres.

El equipo mantiene sus operaciones en Rasuwa y Trishuli con equipos y tecnologías avanzadas, incluidos drones destinados a labores de reconocimiento, imágenes aéreas y cartografía tridimensional. Estos recursos mejoran la eficacia de la búsqueda y el acceso a los lugares señalados.

El director de Operaciones de Socorro de Emiratos, Hammoud Al Afari, afirmó que el equipo sigue desplegando sus capacidades y experiencia, en coordinación con las autoridades nepalíes, para apoyar las labores de búsqueda y rescate y localizar a los desaparecidos.

Estas acciones forman parte de la respuesta humanitaria de Emiratos en Nepal, que incluye operaciones de búsqueda y rescate y la entrega de ayuda de emergencia a la población afectada.