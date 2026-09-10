El presidente de Emiratos Árabes Unidos es recibido por su homólogo alemán en la Villa Borsig de Berlín

El presidente de Emiratos Árabes Unidos es recibido por su homólogo alemán en la Villa Borsig de Berlín

BERLÍN, 10 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha sido recibido este jueves en la Villa Borsig de Berlín por el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en el marco de su visita de Estado al país.

A la llegada de la comitiva presidencial a la histórica villa, situada a orillas de un lago, se celebró una ceremonia oficial de bienvenida. Sonaron los himnos nacionales de Emiratos y Alemania, y el presidente emiratí pasó revista a la guardia de honor.

Mohamed bin Zayed firmó el libro de honor de la Villa Borsig y expresó su satisfacción por visitar Alemania. Asimismo, destacó la larga trayectoria de asociación entre ambos países, basada en la amistad y la cooperación, y manifestó su deseo de que se sigan estrechando los vínculos entre sus pueblos.

El presidente emiratí fue presentado a varios ministros y altos cargos alemanes presentes en la ceremonia. Por su parte, Steinmeier saludó a los integrantes de la delegación emiratí que acompaña al mandatario, entre ellos el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos, así como varios ministros y altos cargos.