El presidente de Emiratos Árabes Unidos es recibido por su homólogo alemán en la Villa Borsig de Berlín

BERLÍN, 10 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha sido recibido este jueves en la Villa Borsig de Berlín por el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en el marco de su visita de Estado al país.

A la llegada de la comitiva presidencial a la histórica villa, situada a orillas de un lago, se celebró una ceremonia oficial de bienvenida. Sonaron los himnos nacionales de Emiratos y Alemania, y el presidente emiratí pasó revista a la guardia de honor.

Mohamed bin Zayed firmó el libro de honor de la Villa Borsig y expresó su satisfacción por visitar Alemania. Asimismo, destacó la larga trayectoria de asociación entre ambos países, basada en la amistad y la cooperación, y manifestó su deseo de que se sigan estrechando los vínculos entre sus pueblos.

El presidente emiratí fue presentado a varios ministros y altos cargos alemanes presentes en la ceremonia. Por su parte, Steinmeier saludó a los integrantes de la delegación emiratí que acompaña al mandatario, entre ellos el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos, así como varios ministros y altos cargos.