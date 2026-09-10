Los presidentes de Emiratos y Alemania abordan el refuerzo de sus lazos históricos

BERLÍN, 10 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, han analizado este jueves fórmulas para profundizar los lazos históricos entre ambos países, en apoyo de sus intereses comunes y de su asociación estratégica.

Las conversaciones tuvieron lugar durante una reunión en la Villa Borsig de Berlín, en el marco de la visita de Estado del presidente emiratí a Alemania.

Los dos dirigentes también repasaron varios acontecimientos regionales e internacionales, incluidos los esfuerzos para promover una paz duradera en Oriente Próximo como vía para reforzar la seguridad y la estabilidad de la región.

Mohamed bin Zayed destacó que Emiratos y Alemania mantienen una relación de amistad y cooperación anterior incluso a la creación de Emiratos Árabes Unidos. Señaló que, durante más de 50 años, los vínculos bilaterales han avanzado a través de diversos hitos hasta culminar en una asociación estratégica.

A su juicio, este progreso refleja el compromiso compartido de seguir fortaleciendo la cooperación de forma que impulse los intereses mutuos y contribuya a la prosperidad de ambos países y sus pueblos.

El presidente emiratí elogió el papel de Steinmeier en el desarrollo de las relaciones entre Emiratos y Alemania. También resaltó la contribución de la comunidad alemana residente en Emiratos al acercamiento entre los pueblos de ambos países, así como el importante papel de las empresas alemanas en el refuerzo de las relaciones económicas bilaterales.

A la reunión asistieron los integrantes de la delegación emiratí, entre ellos el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos, además de varios ministros y altos cargos. También estuvieron presentes ministros y responsables alemanes.