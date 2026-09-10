Emiratos refuerza la cooperación financiera y la financiación del desarrollo en las reuniones de los BRICS y el Nuevo Banco de Desarrollo en India

MUMBAI (India), 10 de septiembre de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos, representado por el Ministerio de Finanzas, ha participado en la segunda reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los BRICS, así como en la reunión extraordinaria de la Junta de Gobernadores del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), celebradas este miércoles en Mumbai.

La delegación del Ministerio de Finanzas estuvo encabezada por el ministro de Estado de Asuntos Financieros, Mohamed bin Hadi Al Hussaini, e integrada por varios responsables y especialistas del departamento, además de representantes del Banco Central de Emiratos.

La participación emiratí refleja su compromiso de reforzar la cooperación financiera y económica multilateral y de respaldar el diálogo sobre las cuestiones prioritarias para las economías emergentes y en desarrollo.

La reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los BRICS abordó diversas prioridades compartidas por las instituciones financieras del grupo, en un contexto marcado por los desafíos que afrontan las economías emergentes y en desarrollo y por la creciente importancia de la coordinación económica entre los países miembros.

El encuentro incluyó el lanzamiento del Portal de Conocimiento BRICS-NBD y la adopción de una declaración conjunta de los ministros de Finanzas y los gobernadores de bancos centrales del grupo.

Al Hussaini afirmó que los BRICS constituyen una plataforma esencial para reforzar la cooperación económica internacional y coordinar posturas en asuntos financieros y económicos de interés común, especialmente ante los retos de las economías emergentes y en desarrollo.

«Subrayamos la importancia de mantener esta cooperación para avanzar hacia un sistema económico y financiero mundial más inclusivo y equilibrado», señaló.

El ministro añadió que el Portal de Conocimiento supone un paso importante para consolidar el trabajo institucional del grupo y recopilar sus iniciativas y resultados técnicos. También reiteró la disposición de Emiratos a aportar a la plataforma buenas prácticas, estudios de caso y conocimientos nacionales.

Emiratos acogió asimismo la creación en 2026 del Grupo de Trabajo de los BRICS sobre Crecimiento y Desarrollo y destacó la importancia de que continúe su labor en los próximos años, particularmente en ámbitos como la transformación digital y la innovación, las reformas que favorecen el crecimiento, la movilidad laboral y el desarrollo de las capacidades y el talento del futuro.

El país también hizo hincapié en la necesidad de una mayor coordinación entre las presidencias sucesivas de los BRICS para garantizar la continuidad de las iniciativas y lograr efectos a largo plazo.

En el marco de la misma serie de reuniones, la delegación del Ministerio de Finanzas participó en la reunión extraordinaria de la Junta de Gobernadores del Nuevo Banco de Desarrollo.

El orden del día incluyó el debate sobre la Estrategia General del Nuevo Banco de Desarrollo para el periodo 2027-2031, entre otros asuntos. El Ministerio de Finanzas destacó la relevancia de estas conversaciones para definir la orientación y las prioridades del Banco durante los próximos cinco años.

El Ministerio valoró los avances en la estrategia y sus prioridades relativas a la tecnología y la innovación, la financiación de proyectos de desarrollo que impulsen la transformación digital y la elevación de los objetivos de financiación para la acción climática y la representación de las mujeres.

A través de su pertenencia a los BRICS y al Nuevo Banco de Desarrollo, Emiratos continúa apoyando iniciativas que contribuyan a desarrollar soluciones de financiación más flexibles y eficientes y a reforzar las alianzas económicas y de desarrollo en respuesta a las transformaciones de la economía mundial.

Emiratos se incorporó al Nuevo Banco de Desarrollo en octubre de 2021 y se convirtió formalmente en miembro de los BRICS en enero de 2024, dentro de su estrategia de ampliar sus asociaciones económicas internacionales y reforzar su presencia en los mecanismos multilaterales de cooperación económica y financiera.