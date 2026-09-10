El príncipe heredero de Abu Dabi encabeza la delegación emiratí en la XVIII cumbre de los BRICS en Nueva Delhi

ABU DABI, 10 de septiembre de 2026 (WAM) – En representación del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, encabezará la delegación emiratí en la XVIII cumbre de los BRICS, que se celebrará en Nueva Delhi los días 12 y 13 de septiembre de 2026.

La cumbre se celebrará bajo el lema «Construir resiliencia, innovación, cooperación y sostenibilidad». Los debates se centrarán en la cooperación financiera y la transición energética entre los miembros del grupo, así como en el fortalecimiento de los vínculos entre las economías emergentes y en ascenso para avanzar hacia un sistema económico más integrado y ampliar las perspectivas de desarrollo y prosperidad compartida.