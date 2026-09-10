El presidente emiratí y el canciller alemán abordan el refuerzo de la asociación estratégica

BERLÍN, 10 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el canciller alemán, Friedrich Merz, han analizado las oportunidades para reforzar la cooperación en ámbitos económicos, tecnológicos y culturales clave, en apoyo de la asociación estratégica entre ambos países.

La reunión, celebrada en la Cancillería Federal de Berlín, tuvo lugar en el marco de la visita de Estado del presidente emiratí a Alemania.

Mohamed bin Zayed afirmó que Emiratos considera su relación con Alemania una asociación estratégica de largo plazo, basada en más de 50 años de cooperación, confianza e intereses mutuos.

También expresó su confianza en que el lanzamiento del Diálogo Estratégico, anunciado durante la visita, proporcione un nuevo marco para la amplia asociación entre Emiratos y Alemania.

En referencia a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, que se celebrará en Emiratos a finales de este año, el presidente emiratí señaló que Alemania desempeñará un papel importante en el encuentro y elogió su contribución al avance de la sostenibilidad hídrica mundial.

Ambas partes reiteraron su compromiso de seguir desarrollando las relaciones bilaterales y de avanzar sobre los logros alcanzados en los últimos años.

Asimismo, revisaron asuntos regionales e internacionales de interés común, en particular la evolución de la situación en Oriente Próximo. En este contexto, subrayaron la importancia de promover la paz y la estabilidad en toda la región como base para el desarrollo y la prosperidad.

Mohamed bin Zayed y Merz también afirmaron que la cooperación bilateral se guía por el compromiso común de impulsar un futuro más seguro, estable y próspero para las próximas generaciones.

A la reunión asistieron el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada, y varios responsables.