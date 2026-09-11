El oro se mantiene cerca de su mínimo en una semana

LONDRES, 11 de septiembre de 2026 (WAM) – El precio del oro se mantenía este viernes cerca de su nivel más bajo en una semana.

El oro al contado cotizaba en torno a los 4.318,88 dólares por onza a las 00.20 GMT, después de haber alcanzado previamente su nivel más bajo desde el 2 de septiembre.

El metal perdió alrededor de un 2% el jueves, mientras que los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre descendieron un 1,1%, hasta los 4.359,50 dólares.

Entre los demás metales preciosos, la plata al contado bajaba un 0,1%, hasta los 63,48 dólares; el platino se mantenía estable en 1.777,42 dólares; y el paladio cedía un 0,2%, hasta los 1.279,25 dólares.