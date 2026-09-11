El petróleo se encamina a cerrar la semana por encima de los 100 dólares por primera vez en casi cuatro meses

CAPITALES DEL MUNDO, 11 de septiembre de 2026 (WAM) – Los precios del petróleo subían este viernes y las dos principales referencias se encaminaban a cerrar la semana por encima de los 100 dólares por barril por primera vez desde mediados de mayo.

Los futuros del Brent avanzaban 81 centavos, un 0,8%, hasta los 108,44 dólares por barril a las 03.45 GMT.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subía 69 centavos, un 0,7%, hasta los 103,17 dólares por barril.

Ambas referencias ganaron más de un 6% el jueves.

En el conjunto de la semana, cotizaban cerca de un 13% por encima de la semana anterior, su mayor avance desde la semana que terminó el 17 de julio.