La pertenencia de Emiratos a los BRICS amplía sus alianzas y refuerza su papel en el comercio y la inversión globales

ABU DABI, 11 de septiembre de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos participará en la XVIII cumbre de los BRICS, que se celebrará en Nueva Delhi los días 12 y 13 de septiembre. El país es miembro de pleno derecho del grupo desde enero de 2024, una condición que respalda sus esfuerzos por ampliar las asociaciones económicas y comerciales y reforzar su presencia en los mercados mundiales.

La incorporación de Emiratos añade al grupo una economía que actúa como centro global de comercio, inversión y logística. Los países de los BRICS representan alrededor del 49,5% de la población mundial, casi el 40% del PIB global y el 26% del comercio mundial.

La adhesión se enmarca en la política emiratí de apertura económica y diversificación de socios, y abre oportunidades para desarrollar corredores comerciales, ampliar los canales de inversión y negocio y reforzar la cooperación con economías emergentes y en desarrollo.

El comercio exterior no petrolero entre Emiratos y los países de los BRICS superó los 312.000 millones de dólares en 2025, frente a los 243.000 millones registrados en 2024, lo que supone un crecimiento del 28,5%.

Los miembros del bloque representaron alrededor del 31% del comercio exterior no petrolero total de Emiratos: el 34% de sus importaciones, el 23% de sus exportaciones no petroleras y el 28% de sus reexportaciones.

Estas cifras coinciden con la expansión del programa de Acuerdos de Asociación Económica Integral (CEPA) de Emiratos, en virtud del cual se han firmado 38 acuerdos desde su lanzamiento en septiembre de 2021, incluidos los suscritos con India e Indonesia, ambos integrantes de los BRICS.

China e India son los principales socios comerciales de Emiratos dentro del grupo. El comercio exterior no petrolero con China alcanzó los 111.500 millones de dólares en 2025, un 24,5% más, y superó por primera vez los 100.000 millones de dólares, impulsado por la cooperación en comercio, inversión, industria, tecnología y logística.

El comercio no petrolero con India ascendió a 107.500 millones de dírhams durante el primer semestre de 2026, respaldado por el CEPA bilateral.

En el caso de Rusia, ha entrado en vigor el Acuerdo de Comercio de Servicios e Inversión entre ambos países, que amplía la cooperación en servicios e inversiones de valor añadido y complementa el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Emiratos y la Unión Económica Euroasiática.

El comercio no petrolero entre Emiratos y Rusia alcanzó los 20.400 millones de dólares en 2025, un 77,7% más que en 2024 y casi el doble de los 10.800 millones contabilizados en 2022.

El comercio bilateral con Brasil superó los 5.400 millones de dólares, junto con una mayor cooperación en inversión, infraestructuras y logística.

La pertenencia a los BRICS también refuerza el papel de Emiratos como centro logístico del grupo. Su ubicación estratégica, sus infraestructuras avanzadas y sus redes comerciales facilitan el desarrollo de corredores multimodales que acortan los tiempos de tránsito y favorecen los flujos comerciales entre los países miembros y los mercados globales.

En este contexto, Emiratos ha desarrollado rutas que conectan Pakistán, Afganistán y Asia Central, y ha reducido a unos diez días el tránsito de mercancías desde el puerto de Karachi hasta Uzbekistán.

La adhesión ofrece igualmente oportunidades para aumentar los flujos de inversión hacia Emiratos, en especial desde países de los BRICS, importantes fuentes de inversión extranjera directa en minería, transporte, servicios financieros, tecnologías de la información, energías limpias e industria automovilística.

A su vez, los países del grupo se benefician de la posición de Emiratos como centro mundial de comercio, inversión y desarrollo económico, así como de puerta logística entre mercados, además de las inversiones emiratíes ya presentes en los Estados miembros en infraestructuras, seguridad alimentaria, energía limpia, transporte e industria.

La pertenencia de Emiratos a los BRICS contribuye a desarrollar relaciones económicas equilibradas, promover un crecimiento sostenible y reforzar la presencia del país en los mercados emergentes y en desarrollo, además de ampliar su participación en las iniciativas económicas y financieras del grupo.