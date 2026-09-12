Emiratos destina 10 millones de dólares a la respuesta humanitaria en Haití

ABU DABI, 12 de septiembre de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos proporcionará ayuda humanitaria urgente por valor de 10 millones de dólares, a través de la Autoridad de la Media Luna Roja de Emiratos (ERC), para apoyar a las personas afectadas por la situación humanitaria en Haití.

La ayuda responde a las directrices del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y cuenta con el seguimiento del jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra y presidente de la ERC.

El programa incluye el suministro de alimentos básicos para reforzar la seguridad alimentaria, materiales para refugios, servicios de salud, agua, saneamiento e higiene, así como medicamentos, suministros y equipos médicos, con el fin de atender las crecientes necesidades de los desplazados internos y de los grupos más vulnerables.

El programa de ayuda se ejecutará en cooperación y coordinación con las misiones de Emiratos en el exterior, organizaciones internacionales y entidades humanitarias pertinentes para reforzar la coordinación sobre el terreno, determinar las prioridades y las necesidades reales y garantizar que la asistencia llegue a las personas y zonas más vulnerables.

La respuesta refleja la tradicional solidaridad de Emiratos con los pueblos amigos en tiempos de crisis y forma parte de sus esfuerzos internacionales de ayuda humanitaria y socorro para aliviar el sufrimiento, reforzar la capacidad de las comunidades afectadas para hacer frente a las consecuencias de la crisis y apoyar la recuperación temprana y la estabilidad de las comunidades.

La ERC anunció que había completado los preparativos para ejecutar el programa conforme a las prioridades y necesidades identificadas sobre el terreno, y señaló que la primera fase se centrará en las necesidades urgentes de alimentación, refugio, salud, agua y saneamiento.

El programa también reforzará la capacidad de las entidades locales y de los socios humanitarios para hacer frente a los desafíos humanitarios, de seguridad y logísticos derivados del aumento de la violencia y de los desplazamientos.

La ERC afirmó que sigue de cerca la evolución de la situación humanitaria en Haití, en coordinación con sus socios, para identificar las necesidades que vayan surgiendo y prestar el apoyo necesario para mitigar el impacto de la crisis y reforzar la resiliencia de las comunidades afectadas.

Haití afronta un agravamiento de la crisis humanitaria como consecuencia del aumento de la violencia, la inseguridad y el deterioro de los servicios esenciales. Los últimos datos internacionales indican que más de un millón de personas están desplazadas dentro del país, alrededor de la mitad de ellas niños, mientras millones afrontan inseguridad alimentaria y necesitan ayuda humanitaria urgente.