Los ministros de Exteriores de Emiratos e Irak tratan las relaciones fraternales por teléfono

ABU DABI, 14 de septiembre de 2026 (WAM) – El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversó por teléfono con su homólogo iraquí, Fuad Mohammed Hussein, sobre las relaciones fraternales entre ambos países.

Ambas partes trataron las vías para impulsar la cooperación conjunta en todos los ámbitos, de forma que responda a sus intereses comunes y favorezca la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.

También examinaron varios asuntos regionales de interés común e intercambiaron puntos de vista al respecto.

El jeque Abdullah bin Zayed destacó la profundidad de las relaciones fraternales entre ambos países y el apoyo de Emiratos Árabes Unidos a todos los esfuerzos destinados a reforzar la seguridad y la estabilidad de Irak y a cumplir las aspiraciones de su pueblo de desarrollo y prosperidad.