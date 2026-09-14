Los ministros de Exteriores de Emiratos y Egipto abordan la situación regional por teléfono

ABU DABI, 14 de septiembre de 2026 (WAM) – El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, abordó en una conversación telefónica con su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, la evolución de la situación regional y las vías para reforzar los esfuerzos destinados a consolidar una seguridad y una estabilidad duraderas en la región.

Ambas partes analizaron también las profundas relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Egipto, así como las vías para reforzar la cooperación conjunta en beneficio de los intereses comunes de ambos países. Abdullah bin Zayed y Badr Abdelatty examinaron asimismo varios asuntos de interés común e intercambiaron puntos de vista al respecto.