El oro cae un 0,5 %

CAPITALES, 14 de septiembre de 2026 (WAM) – Los precios del oro bajaron este lunes (14), ante un fuerte repunte de los precios del petróleo que avivó la preocupación por la inflación y reforzó las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) pueda subir los tipos de interés en su reunión de política monetaria de esta semana.

El oro al contado caía un 0,5 %, hasta los 4.327,09 dólares por onza, a las 05.28 GMT, tras encadenar el viernes su tercera semana consecutiva de descensos. Los futuros del oro estadounidense caían un 0,9 %, hasta los 4.367,50 dólares.

Entre otros metales, la plata al contado caía un 1 %, hasta los 63,80 dólares por onza; el platino cedía un 0,2 %, hasta los 1.792,59 dólares, y el paladio bajaba un 0,4 %, hasta los 1.293,86 dólares.