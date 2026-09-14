Los ministros de Exteriores de Emiratos y Baréin conversan sobre la situación regional

ABU DABI, 14 de septiembre de 2026 (WAM) – El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, abordó la situación regional y los esfuerzos para reforzar la seguridad y la estabilidad en la región durante una conversación telefónica con Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministro de Exteriores de Baréin.
Ambas partes repasaron también las arraigadas relaciones fraternales entre Emiratos Árabes Unidos y Baréin, las perspectivas de cooperación y las vías para seguir reforzando esos vínculos en beneficio de los intereses comunes de ambos países.