Los ministros de Exteriores de Emiratos y Egipto conversan sobre la situación regional

ABU DABI, 14 de septiembre de 2026 (WAM) – El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, abordó la situación regional y las vías para reforzar los esfuerzos destinados a consolidar la seguridad y la estabilidad en la región durante una conversación telefónica con Badr Abdelatty, ministro de Asuntos Exteriores, Emigración y Expatriados Egipcios.

Ambos ministros repasaron también las arraigadas relaciones fraternales entre Emiratos Árabes Unidos y Egipto y las vías para reforzar la cooperación en beneficio de los intereses comunes de ambos países.