Los ministros de Exteriores de Emiratos y Catar examinan la situación regional por teléfono

ABU DABI, 14 de septiembre de 2026 (WAM) – El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, habló por teléfono con el primer ministro y ministro de Exteriores de Catar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, sobre la situación regional y las iniciativas para reforzar la seguridad y la estabilidad.
Ambas partes repasaron también las arraigadas relaciones fraternales entre ambos países y las vías para reforzar la cooperación bilateral, de manera que responda a sus intereses comunes y contribuya a la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.