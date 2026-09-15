Los líderes de Emiratos felicitan a la presidenta de Costa Rica por el Día de la Independencia

ABU DABI, 15 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, con motivo del Día de la Independencia de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, también enviaron mensajes de felicitación a la mandataria costarricense.