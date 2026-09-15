Abdullah bin Zayed recibe al viceprimer ministro de la República Democrática del Congo

ABU DABI, 15 de septiembre de 2026 (WAM) – El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recibió a Jean-Pierre Bemba Gombo, viceprimer ministro y ministro de Transportes, Vías de Comunicación y Desarrollo Rural de la República Democrática del Congo.

Durante la reunión, en Abu Dabi, ambos ministros abordaron las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la cooperación en diversos ámbitos, entre ellos los sectores económico, comercial y de desarrollo, en el marco de la Asociación Económica Integral entre ambos países.

Abdullah bin Zayed dio la bienvenida a Jean-Pierre Bemba y destacó el creciente desarrollo de las relaciones entre los dos países. Asimismo, señaló que la Asociación Económica Integral entre Emiratos Árabes Unidos y la República Democrática del Congo ha abierto amplias perspectivas para reforzar la cooperación bilateral y respaldar las prioridades de desarrollo de ambos países y su objetivo de alcanzar un crecimiento integral y sostenible.

Abdullah bin Zayed y Jean-Pierre Bemba trataron también varios asuntos de interés común e intercambiaron puntos de vista al respecto.

A la reunión asistió el ministro de Estado, el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan.