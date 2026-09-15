Abdullah bin Zayed recibe al viceprimer ministro de la República Democrática del Congo

Abdullah bin Zayed recibe al viceprimer ministro de la República Democrática del Congo

ABU DABI, 15 de septiembre de 2026 (WAM) – El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recibió a Jean-Pierre Bemba Gombo, viceprimer ministro y ministro de Transportes, Vías de Comunicación y Desarrollo Rural de la República Democrática del Congo.

Durante la reunión, en Abu Dabi, ambos ministros abordaron las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la cooperación en diversos ámbitos, entre ellos los sectores económico, comercial y de desarrollo, en el marco de la Asociación Económica Integral entre ambos países.

Abdullah bin Zayed dio la bienvenida a Jean-Pierre Bemba y destacó el creciente desarrollo de las relaciones entre los dos países. Asimismo, señaló que la Asociación Económica Integral entre Emiratos Árabes Unidos y la República Democrática del Congo ha abierto amplias perspectivas para reforzar la cooperación bilateral y respaldar las prioridades de desarrollo de ambos países y su objetivo de alcanzar un crecimiento integral y sostenible.

Abdullah bin Zayed y Jean-Pierre Bemba trataron también varios asuntos de interés común e intercambiaron puntos de vista al respecto.

A la reunión asistió el ministro de Estado, el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan.