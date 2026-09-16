Emiratos condena los ataques del grupo hutí contra instalaciones civiles en Arabia Saudí

ABU DABI, 16 de septiembre de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos (EAU) condenó enérgicamente los ataques lanzados por el grupo hutí con misiles balísticos y drones contra instalaciones civiles en Khamis Mushait, Abha y Taif, en Arabia Saudí, que causaron decenas de heridos entre la población civil.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores afirmó que estos ataques constituyen una flagrante violación de la soberanía de Arabia Saudí y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio reiteró la solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Arabia Saudí y su apoyo a todas las medidas destinadas a proteger la seguridad y la estabilidad del país.