El petróleo cae tras el aumento de las reservas de crudo en EEUU

PEKÍN, 16 de septiembre de 2026 (WAM) – El petróleo cayó este miércoles (16) al inicio de la sesión asiática tras un aumento inesperado de las reservas de crudo en Estados Unidos, mientras los inversores evaluaban los riesgos para el suministro.

A las 00:28 GMT, los futuros del brent bajaban 93 centavos, un 0,86 %, hasta los 107,82 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cedían 97 centavos, un 0,92 %, hasta los 104,86 dólares por barril.

Ambos crudos de referencia cerraron el martes con subidas superiores a 3 dólares y alcanzaron sus niveles más altos desde el 19 de mayo.