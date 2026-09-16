El hospital flotante emiratí en Egipto recibe a 11 nuevos pacientes de Gaza

AL ARISH, 16 de septiembre de 2026 (WAM) – El hospital flotante emiratí en la ciudad egipcia de Al Arish recibió a 11 nuevos pacientes y heridos procedentes de la Franja de Gaza para recibir atención y tratamiento médicos, en continuidad con los esfuerzos humanitarios y sanitarios del país en el marco de la Operación Chivalrous Knight 3 para apoyar al pueblo palestino.

Con estas nuevas llegadas, asciende a 115 el número de pacientes atendidos por el hospital desde la reapertura del paso de Rafah. Equipos médicos y de enfermería especializados realizaron las evaluaciones y pruebas necesarias a su llegada y establecieron el tratamiento adecuado para cada caso.

El hospital continúa prestando atención sanitaria especializada a pacientes y heridos procedentes de la Franja de Gaza, con personal médico cualificado y equipos avanzados para garantizar la asistencia y el tratamiento necesarios. Estos esfuerzos reflejan el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de seguir apoyando al pueblo palestino y atender las necesidades de los pacientes procedentes de la Franja de Gaza.