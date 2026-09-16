flydubai amplía su red global con nuevas alianzas interlínea con Air India y Uzbekistan Airways

DUBÁI, 16 de septiembre de 2026 (WAM) – flydubai ha anunciado nuevos acuerdos interlínea con Air India y Uzbekistan Airways, con los que amplía su red global en Asia, Australia y Europa.

Las alianzas ofrecen a los pasajeros de flydubai acceso a más de 80 destinos adicionales a través de las redes de sus socios. Los clientes de Air India y Uzbekistan Airways, por su parte, podrán conectar desde Dubái con destinos clave de la red de la aerolínea, con un único billete y facturación del equipaje hasta el destino final.

Con estas incorporaciones, la red interlínea de flydubai suma ya 46 compañías asociadas. La aerolínea refuerza así su papel estratégico en la conectividad de Dubái y la posición del emirato como centro mundial de viajes y comercio.

El consejero delegado de flydubai, Ghaith Al Ghaith, afirmó que los acuerdos suponen un avance importante en la estrategia de expansión de la red de la compañía. Air India facilita el acceso a los mercados del sur y el sudeste asiático, así como de Australia, mientras que Uzbekistan Airways añade un corredor relevante hacia Asia Central, Rusia y Europa.

A través de Air India, los clientes de flydubai podrán acceder a destinos indios como Bangalore, Chennai, Chandigarh, Goa, Jaipur, Pune y Varanasi, además de destinos internacionales como Bali, Ciudad Ho Chi Minh, Hong Kong, Kuala Lumpur, Mauricio, Melbourne, Seúl, Singapur, Sídney y Tokio.

El director comercial de Air India, Nipun Aggarwal, señaló que la alianza con flydubai mejora el acceso a mercados de Oriente Próximo y otras regiones a través de Dubái, al tiempo que incorpora a los viajeros de flydubai a la creciente red internacional de Air India.

Uzbekistan Airways conectará a los pasajeros a través de Taskent con Irkutsk, Krasnoyarsk y Moscú; con las principales ciudades europeas, entre ellas Fráncfort, Londres, Milán, Múnich, París y Roma; y con destinos uzbekos como Bujará, Ferganá y Urgench.

El presidente del consejo de administración de Uzbekistan Airways, Shukhrat Khudaykulov, afirmó que los acuerdos comerciales permitirán aprovechar las fortalezas de las redes de ambas compañías, ampliar la oferta de destinos y facilitar los viajes internacionales.

Desde el inicio de sus operaciones en 2009, flydubai ha desarrollado una red de más de 120 destinos y ha abierto más de 100 rutas a mercados que antes no contaban con conexión aérea directa con Dubái o no estaban atendidos por una aerolínea emiratí.

Mediante sus acuerdos interlínea y de código compartido, la compañía ofrece acceso a más de 300 destinos en todo el mundo.