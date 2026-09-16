El Banco Central de Emiratos sube 25 puntos básicos el tipo de interés de referencia

ABU DABI, 16 de septiembre de 2026 (WAM) – El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos ha decidido elevar en 25 puntos básicos, del 3,65% al 3,9%, el tipo de interés de referencia aplicable a la facilidad de depósito a un día. La medida entrará en vigor este jueves, 17 de septiembre.

La decisión se ha adoptado después de que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciara este miércoles un aumento de 25 puntos básicos en el tipo de interés sobre los saldos de reserva.

El Banco Central también ha decidido mantener el tipo de interés aplicable a la obtención de liquidez a corto plazo en 50 puntos básicos por encima del tipo de referencia para todas las facilidades de crédito permanentes.

El tipo de referencia, vinculado al tipo de interés sobre los saldos de reserva de la Reserva Federal, indica la orientación general de la política monetaria y establece un suelo efectivo para los tipos de interés del mercado monetario a un día en Emiratos.