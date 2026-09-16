El equipo emiratí de ayuda y las autoridades nepalíes abordan planes de recuperación

KATMANDÚ, 16 de septiembre de 2026 (WAM) – El equipo emiratí de ayuda se ha reunido con la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal para impulsar con urgencia un plan de recuperación y reconstrucción e identificar proyectos prioritarios de apoyo a las zonas afectadas por las inundaciones.

El encuentro se celebró en la sede de la Autoridad, con la participación de su director ejecutivo, Dharam Raj Upreti, y del jefe del equipo emiratí de ayuda, Ahmed Al Mansouri.

Durante la reunión se analizaron la evolución de la situación humanitaria, las necesidades de las comunidades afectadas y los mecanismos para avanzar hacia la fase de recuperación temprana. Esta etapa busca restablecer los servicios esenciales y rehabilitar las infraestructuras dañadas, con el objetivo de que las comunidades afectadas puedan retomar gradualmente su vida cotidiana.

Upreti elogió los esfuerzos humanitarios de Emiratos Árabes Unidos, especialmente su rápida respuesta y el envío de ayuda de emergencia y asistencia humanitaria a los afectados.

La reunión forma parte de la coordinación continua entre el equipo emiratí y las autoridades nepalíes competentes para definir una visión clara de la siguiente etapa e identificar los proyectos más urgentes en función de las necesidades sobre el terreno. Estas iniciativas buscan mitigar la difícil situación humanitaria que afronta Nepal.