Abdullah bin Zayed recibe al asesor principal del presidente de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos

ABU DABI, 16 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, ha recibido a Massad Boulos, asesor principal del presidente de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos.

Durante la reunión, celebrada en Abu Dabi, ambas partes abordaron las relaciones estratégicas entre Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, así como las vías para reforzar la cooperación en distintos ámbitos en beneficio de los intereses comunes.

El encuentro también trató la asociación entre Emiratos y Estados Unidos en África y el compromiso compartido de impulsar la seguridad, la estabilidad y el desarrollo en los países del continente.

Abdullah bin Zayed y Boulos revisaron además los acontecimientos regionales y la situación en Oriente Próximo. Ambos destacaron la importancia de aunar los esfuerzos regionales e internacionales para preservar la paz y la seguridad internacionales y respaldar las iniciativas de desarrollo de las comunidades.

A la reunión asistió el jeque Shakhbout bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado.