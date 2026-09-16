EDGE y Hanwha refuerzan su cooperación estratégica en defensa aérea integrada

ABU DABI, 16 de septiembre de 2026 (WAM) – EDGE Group y Hanwha han reforzado su cooperación estratégica para desarrollar un sistema de defensa aérea integrada. Ambas compañías han firmado una hoja de condiciones en la sede de EDGE en Abu Dabi, con la presencia de altos ejecutivos de las dos empresas.

El documento establece las líneas de cooperación relacionadas con las necesidades emiratíes de defensa aérea integrada, incluido el sistema surcoreano de misiles tierra-aire de largo alcance L-SAM, capacidades adicionales de los misiles tierra-aire de alcance medio M-SAM y el sistema lanzacohetes múltiple Chunmoo.

La firma supone un paso hacia una asociación estratégica de largo plazo entre ambas empresas y amplía la cooperación más allá de los sistemas de armas individuales, con el objetivo de reforzar las capacidades emiratíes de defensa aérea y su base industrial de defensa.

El consejero delegado de Hanwha Systems, Yang Ki-won, afirmó que este es un primer paso importante para establecer una asociación estratégica duradera con EDGE. «Al combinar nuestras tecnologías, capacidades y fortalezas industriales, aspiramos a reforzar las capacidades de defensa de Emiratos e identificar nuevas áreas de cooperación», señaló.

Las empresas continuarán las conversaciones sobre el alcance y la estructura de su cooperación. Con sujeción a las aprobaciones gubernamentales y los procedimientos aplicables, estudiarán la posible creación de una empresa conjunta en Emiratos, así como acuerdos detallados sobre producción local y actividades empresariales.

También explorarán la cooperación tecnológica, la localización gradual de la producción y la fabricación local para ampliar la base industrial de defensa de Emiratos y desarrollar una industria de defensa nacional sostenible.

El consejero delegado y director general de EDGE Group, Hamad Al Marar, afirmó que la cooperación va más allá de la adquisición de sistemas de armas individuales y se centra en reforzar las capacidades soberanas de defensa aérea de Emiratos y su base industrial local.

«EDGE trabajará con Hanwha para establecer un marco sostenible de cooperación industrial», añadió.