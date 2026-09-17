Emiratos condena el intento de los hutíes de atacar La Meca con un dron

ABU DABI, 17 de septiembre de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos el intento del grupo hutí de atacar La Meca, en Arabia Saudí, mediante un dron.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que el ataque constituye una violación flagrante de la soberanía de Arabia Saudí y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio reiteró la solidaridad de Emiratos con Arabia Saudí y su apoyo a todas las medidas destinadas a preservar la seguridad y la estabilidad del Reino.