El petróleo baja y el Brent se sitúa en 104,59 dólares por barril

CAPITALES DEL MUNDO, 17 de septiembre de 2026 (WAM) – Los precios del petróleo continuaban a la baja este jueves en las primeras operaciones, tras ampliar las pérdidas de la sesión anterior.

A las 00.49 GMT, los futuros del Brent cedían 1,24 dólares, un 1,2%, hasta los 104,59 dólares por barril. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajaban 1,14 dólares, un 1,1%, hasta los 101,29 dólares por barril.

Ambas referencias habían caído alrededor de tres dólares por barril al cierre de la sesión del miércoles.