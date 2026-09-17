Los presidentes de Emiratos y Senegal abordan el refuerzo de las relaciones bilaterales

ABU DABI, 17 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha recibido al presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, que realiza una visita de trabajo al país.

Mohamed bin Zayed dio la bienvenida a Faye y expresó su deseo de que la visita contribuya a impulsar la cooperación bilateral en beneficio de ambos pueblos.

Los dos dirigentes abordaron diversos aspectos de las relaciones entre Emiratos y Senegal y las oportunidades para reforzarlas, especialmente en inversión, economía y desarrollo, en apoyo de sus objetivos compartidos.

La reunión también trató la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, que Emiratos y Senegal copatrocinarán a finales de este año. Ambos líderes destacaron su visión común sobre el agua y sus prioridades relacionadas, y subrayaron su importancia para el desarrollo de los dos países y a escala mundial.

Las dos partes analizaron asimismo varias cuestiones regionales e internacionales de interés común.

Mohamed bin Zayed reiteró el compromiso de Emiratos de reforzar la cooperación con países de todo el continente africano, incluido Senegal, en línea con su tradicional política de establecer asociaciones de desarrollo eficaces que impulsen el progreso y la prosperidad de todos.

A la reunión asistieron el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial; el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; el jeque Hamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Desarrollo y Asuntos de los Mártires; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos, además de varios jeques, ministros y altos cargos.