Khaled bin Mohamed bin Zayed preside la primera reunión del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi con una plataforma de IA agéntica

ABU DABI, 17 de septiembre de 2026 (WAM) – El príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha presidido una reunión del organismo en la que se utilizó por primera vez una plataforma de inteligencia artificial agéntica para respaldar el análisis de los asuntos tratados y la toma de decisiones basada en datos.

Mediante el sistema AI Committee System, una plataforma de IA agéntica, la reunión examinó varios proyectos y programas públicos destinados a mejorar la eficiencia de la administración y la calidad de los servicios y equipamientos comunitarios.

Khaled bin Mohamed ordenó ampliar la Estrategia de Habitabilidad de Abu Dabi, a partir de los resultados de su primera fase, que incluyó la finalización de más de 60 grandes proyectos valorados en más de 12.000 millones de dírhams. Estas iniciativas formaban parte de un programa aprobado de 42.000 millones de dírhams, mientras que el índice de completitud de los distritos de Abu Dabi pasó del 67% al 84% en dos años.

La segunda fase quinquenal de la estrategia trasladará el foco desde la provisión de servicios y equipamientos comunitarios hacia la mejora de su calidad operativa y eficiencia, con el fin de elevar la calidad de vida en todo el emirato.

La fase adopta una planificación predictiva basada en datos, orienta la inversión pública hacia las prioridades de mayor impacto, refuerza las asociaciones público-privadas y transforma las necesidades de las comunidades residenciales en oportunidades de inversión para desarrollar servicios y equipamientos comunitarios en ámbitos clave de las infraestructuras sociales.

El Consejo también analizó los resultados del proyecto de guarderías Al Ghad, que hasta ahora ha matriculado a 3.253 niños en diez centros de Abu Dabi y Al Ain, de los cuales el 80% son hijos de madres trabajadoras. El proyecto ha contribuido además a reforzar las competencias en lengua árabe y a detectar y atender de forma temprana necesidades de desarrollo y comportamiento.

Khaled bin Mohamed aprobó la ampliación de las guarderías Al Ghad, cuya capacidad pasará de 3.000 a 12.000 plazas en 2029 para niños de Abu Dabi, Al Ain y Al Dhafra. Se prevé que la expansión cree más de 1.000 oportunidades de empleo adicionales para mujeres emiratíes en el sector de la primera infancia.

El príncipe heredero también aprobó el lanzamiento del Programa de Abu Dabi para el Futuro de la Salud Reproductiva. Destacó que invertir en el futuro de la salud reproductiva es invertir en la salud y el bienestar de las futuras generaciones, y subrayó los esfuerzos del emirato para construir un ecosistema integrado de primer nivel que reúna atención sanitaria avanzada, investigación, innovación y talento.

El programa, supervisado por el Departamento de Salud de Abu Dabi, tiene como objetivo desarrollar un ecosistema integral de salud reproductiva para hombres y mujeres. Ofrecerá apoyo y atención en todas las fases, desde la prevención y la salud preconcepcional hasta las pruebas genéticas, el diagnóstico y tratamiento de la fertilidad y las tecnologías de reproducción asistida.

La iniciativa pretende elevar la tasa de éxito de la fecundación in vitro al 80% en 2030 mediante la medicina de precisión, la genómica, la inteligencia artificial y la investigación científica. Estas herramientas permitirán mejorar la precisión del diagnóstico y los resultados de los tratamientos, así como avanzar hacia modelos de atención más personalizados.

Khaled bin Mohamed revisó asimismo las últimas novedades sobre la incorporación de la educación en inteligencia artificial a los planes de estudio de los colegios privados de todo el emirato. La iniciativa busca modernizar el sistema educativo y dotar a los alumnos de conocimientos y capacidades para el futuro, desde infantil hasta el último curso de secundaria.

En las etapas iniciales se priorizan experiencias prácticas e interactivas que favorezcan una comprensión básica sin depender de pantallas o tabletas. Paralelamente, el programa refuerza las capacidades del profesorado para integrar de manera efectiva la IA en sus prácticas docentes, mediante una estrecha colaboración con instituciones académicas especializadas.

El sistema AI Committee System analiza antes de cada sesión las propuestas y los asuntos incluidos en el orden del día y permite elaborar resúmenes ejecutivos de cada punto.

Durante las reuniones, la plataforma ofrece en tiempo real análisis y preguntas generados por IA para respaldar el debate, verificar datos y formular observaciones o recomendaciones basadas en análisis y datos. El sistema garantiza, además, que los resultados y las decisiones sean trazables y estén vinculados a sus documentos de origen.

La plataforma permite también seguir en tiempo real el desarrollo de las reuniones, elaborar informes analíticos detallados y actas, y preparar un resumen de las recomendaciones y de las acciones necesarias. Con ello, se simplifica el seguimiento de los resultados, se acelera la aplicación de las recomendaciones y se aclaran las responsabilidades de las entidades o comités competentes.