Swinkels da al UAE Team L’IMAD el triunfo en el Grand Prix de Wallonie Dames

BRUSELAS, 17 de septiembre de 2026 (WAM) – La neerlandesa Karlijn Swinkels, del UAE Team L’IMAD, ha conquistado por segunda vez en su carrera el Grand Prix de Wallonie Dames, la clásica belga que concluyó este martes. Su primer triunfo llegó en 2024 y esta victoria supone su tercera individual de la temporada.

El triunfo se cimentó en una destacada actuación del equipo y se decidió en los últimos metros gracias a un ataque perfectamente medido de Eleonora Gasparrini, que preparó la acción decisiva antes de terminar novena.

La carrera, de 127,4 kilómetros, comenzó en Seraing y concluyó en el entorno de la histórica Ciudadela de Namur. La prueba estuvo marcada por una escapada de seis corredoras que se mantuvo al frente hasta las últimas fases, mientras el UAE Team L’IMAD y Lidl-Trek, entre otros equipos, lideraban la persecución y reducían progresivamente la diferencia.

A falta de 13 kilómetros, Gasparrini atacó junto a otras tres ciclistas. Sin embargo, la falta de colaboración en el grupo hizo que la fuga fuese neutralizada rápidamente.