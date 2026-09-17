Mansour bin Zayed se reúne con el presidente de Senegal

ABU DABI, 17 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, se ha reunido este en Abu Dabi con el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, en el marco de la visita del mandatario senegalés a Emiratos Árabes Unidos.

Durante el encuentro, ambos analizaron oportunidades para reforzar la cooperación en áreas prioritarias, especialmente en inversión y desarrollo, así como vías para ampliar la asociación bilateral en beneficio de ambos países y sus pueblos.

Mansour bin Zayed y Faye también intercambiaron opiniones sobre varios asuntos de interés común.