El sexto avión de ayuda emiratí llega a Nepal y eleva a 245 toneladas la asistencia enviada

KATMANDÚ, 17 de septiembre de 2026 (WAM) – El sexto avión de ayuda humanitaria de Emiratos Árabes Unidos ha llegado a Nepal con 25 toneladas de paquetes de alimentos y ropa. Con este envío, la asistencia distribuida a través del puente aéreo emiratí alcanza las 245 toneladas en apoyo de los afectados por las inundaciones y los deslizamientos de tierra.

El embajador de Emiratos en Nepal, Abdulla Saeed Al Shamsi, recibió el avión.

El envío forma parte de los esfuerzos humanitarios continuados de Emiratos para proporcionar suministros esenciales a las familias afectadas y ayudar a Nepal a afrontar las consecuencias de la catástrofe.

Coincidiendo con la llegada de la aeronave, el equipo emiratí de búsqueda y rescate tiene previsto abandonar Nepal este jueves, tras completar su misión, que incluyó operaciones de búsqueda, reconocimiento técnico y estudios aéreos en las zonas afectadas.

En coordinación con las autoridades nepalíes, el equipo contribuyó a localizar a 18 personas desaparecidas. Al Shamsi estuvo también presente para despedir a los equipos de búsqueda y rescate y de ayuda.

El director de Operaciones de Socorro de Emiratos, Hammoud Al Afari, afirmó que la llegada del sexto avión refleja el compromiso del país de mantener su apoyo al pueblo nepalí y atender las necesidades de los afectados.

Al Afari explicó que, mientras el equipo de búsqueda y rescate concluye su misión, el equipo humanitario emiratí permanecerá sobre el terreno para seguir distribuyendo ayuda y poner en marcha un programa de recuperación temprana en coordinación con las autoridades nepalíes.

La siguiente fase se centrará en la ejecución de este programa, que contempla contribuir a la construcción de puentes, proporcionar viviendas a las familias desplazadas y apoyar el restablecimiento de los servicios esenciales y los medios de vida.

Estas iniciativas buscan ayudar a recuperar la normalidad en las zonas afectadas, de acuerdo con las prioridades y necesidades sobre el terreno, y en coordinación con las autoridades nepalíes competentes.

Las operaciones reflejan la tradicional política emiratí de apoyo a las comunidades afectadas por desastres durante las fases de respuesta de emergencia y recuperación.