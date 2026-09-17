ATM 2026 reúne en Dubái a compradores turísticos de más de 115 países

DUBÁI, 17 de septiembre de 2026 (WAM) – Arabian Travel Market (ATM) 2026 ha reunido en Dubái a la comunidad mundial de los viajes y el turismo, con la participación de compradores profesionales de más de 115 países en la cita de cuatro días celebrada en el Dubai World Trade Centre.

La 33.ª edición contó con más de 55 pabellones de destinos y congregó a autoridades turísticas, aerolíneas, empresas de transporte, marcas hoteleras, compañías tecnológicas, altos ejecutivos y responsables de compras de mercados regionales e internacionales.

El consejero delegado de Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, Issam Kazim, señaló que ATM 2026 proporcionó una plataforma global relevante para que el sector reforzara alianzas, intercambiara conocimientos y explorara nuevas oportunidades de cooperación.

Kazim añadió que la elevada participación refleja la confianza continuada en Dubái como destino mundial seguro, bien conectado y accesible, además de contribuir al crecimiento a largo plazo y la competitividad de su sector turístico.

ATM 2026 incluyó varios anuncios en aviación, ferrocarril, hostelería y tecnología.

Durante el encuentro se lanzó Visit UAE, la primera marca turística nacional unificada del país, concebida para posicionar a Emiratos Árabes Unidos como un único destino integrado. También se presentó UAE Grand Tour, una plataforma en línea que permite a los visitantes recorrer los siete emiratos en una ruta continua.

Emirates firmó 11 memorandos de entendimiento para reforzar la cooperación con siete destinos regionales e internacionales en tecnología, marketing, productos, paquetes y experiencia del pasajero.

Rotana anunció una cartera de 40 hoteles con más de 8.300 habitaciones, incluidos diez proyectos en Arabia Saudí.

Etihad Airways y Etihad Rail suscribieron un memorando de entendimiento para estudiar una experiencia integrada de viaje aéreo y ferroviario que conecte a visitantes y residentes con destinos de todo Emiratos.

Mastercard y Trip.com presentaron además experiencias de reserva impulsadas por inteligencia artificial mediante TripGenie, desarrollado junto a Network International.

Un consorcio formado por Air Arabia Group, Nesma Group y KUN Holding Company anunció que una nueva aerolínea comenzará a operar en Arabia Saudí el 20 de septiembre, con conexiones entre Dammam, Riad, Medina y Yeda.

La directora regional de cartera para Emiratos de RX Global, Danielle Curtis, afirmó que el evento registró una sólida participación de mercados de Oriente Próximo e internacionales. Añadió que el espacio dedicado a la tecnología se duplicó con el estreno de ATM Travel Tech, celebrado de forma paralela.

ATM 2026 también estrenó una identidad de marca renovada, que refleja su evolución desde el formato tradicional de feria hacia una plataforma activa todo el año para conectar a la comunidad global de los viajes y el turismo.

La próxima edición de Arabian Travel Market se celebrará en el Dubai World Trade Centre del 3 al 6 de mayo de 2027.