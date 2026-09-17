Emiratos detiene al líder de una banda internacional buscado por Suecia por blanqueo de capitales

ABU DABI, 17 de septiembre de 2026 (WAM) – El Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos ha anunciado la detención, en coordinación con las autoridades suecas, de un ciudadano sueco identificado como líder de una banda internacional. El sospechoso había huido de Suecia y estaba reclamado mediante una notificación roja de Interpol por su presunta implicación en delitos de blanqueo de capitales.

La operación coincidió con la detención en Suecia de otros seis miembros de la red.

Según el Ministerio, la investigación reveló que la organización gestionó alrededor de 70 millones de coronas suecas —equivalentes a 26,5 millones de dírhams— durante un periodo de diez meses. La red manejaba dinero en efectivo procedente de actividades delictivas y lo desviaba a otras estructuras criminales, además de utilizar criptomonedas para transferir y mover esos fondos.

El rastreo de las transacciones con criptomonedas y el análisis de pruebas digitales también permitieron descubrir vínculos financieros con otras actividades delictivas, entre ellas el crimen organizado y asesinatos por encargo.

La operación fue el resultado de la coordinación directa en materia de seguridad y del intercambio de información de inteligencia entre las autoridades emiratíes y suecas.

Las búsquedas, investigaciones y labores de vigilancia permitieron localizar al líder de la banda y detenerlo en Emiratos, al mismo tiempo que eran arrestados seis miembros de la red en Suecia. Se han iniciado procedimientos judiciales contra los implicados.

El director general de la Policía Criminal Federal del Ministerio del Interior, el general de brigada Abdulaziz Al Ahmad, afirmó que la operación demuestra la eficacia de la cooperación en materia de seguridad entre Emiratos y Suecia, así como la importancia de intercambiar información y conocimientos para perseguir redes criminales internacionales y rastrear sus actividades y flujos financieros.

«Emiratos reafirma su firme compromiso de perseguir a las personas reclamadas por la justicia y combatir la delincuencia organizada transnacional», señaló Al Ahmad. «En cooperación con sus socios internacionales, el país seguirá rastreando las redes criminales, interrumpiendo sus fuentes de financiación y actuando legalmente contra cualquiera que pretenda utilizar su territorio para actividades delictivas».

Por su parte, el comisario de Policía y jefe de la División Internacional de la Autoridad Policial Sueca, Anders Wiberg, elogió la cooperación con Emiratos y aseguró que esta fue decisiva para el éxito de la operación.