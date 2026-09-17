flydubai Holidays amplía su oferta y mejora su experiencia digital

DUBÁI, 17 de septiembre de 2026 (WAM) – flydubai Holidays ha ampliado sus destinos y productos y prepara el lanzamiento de una experiencia digital mejorada para sus clientes, en un contexto de crecimiento sostenido, según ha anunciado la compañía durante Arabian Travel Market 2026, celebrado en Dubái.

Ante la continua demanda de viajes, la división vacacional de la aerolínea ha incorporado nuevos destinos y productos a una oferta que abarca más de 100 destinos y 10.000 hoteles.

Los clientes pueden elegir entre paquetes adaptados a distintos presupuestos y preferencias de viaje, con opciones como Almaty, Bakú, Krabi, Maldivas, Tiflis, Ereván y Zanzíbar.

flydubai Holidays también introducirá una plataforma digital renovada, con una navegación mejorada, contenidos más claros, mayor adaptación a dispositivos móviles y un proceso de reserva más ágil.

Los usuarios contarán con mejores herramientas de búsqueda y filtrado y una plataforma más intuitiva para organizar y gestionar sus vacaciones según sus preferencias.

El vicepresidente sénior de Operaciones Comerciales de flydubai, Sudhir Sreedharan, afirmó que la división vacacional mantiene su crecimiento, respaldado por la expansión de la red de la aerolínea y por la creciente demanda de más opciones, flexibilidad y comodidad.

Añadió que se espera que la demanda de paquetes vacacionales continúe durante la próxima temporada de invierno. Los pasajeros que viajen a Dubái podrán además aprovechar la oferta de escala de la compañía antes de continuar hacia otros destinos.

Desde marzo de 2026, flydubai Holidays ha registrado una respuesta positiva a su experiencia de escala en Dubái, que ofrece tarifas preferentes en vuelos, hoteles, atracciones, actividades y servicios.

El vicepresidente de flydubai Holidays, Nelson D’souza, señaló que la compañía observa una demanda constante de escapadas urbanas y vacaciones de playa, especialmente entre clientes de Emiratos, los países del Golfo y Asia Central.

También destacó el creciente interés por destinos de Europa Oriental y Asia, así como por paquetes con itinerario cerrado, hoteles de gama alta y servicios premium.

Bakú, Krabi y Tivat han registrado algunos de los mayores crecimientos. La ruta estacional a Tivat se ha prolongado hasta el 23 de octubre, mientras que Bangkok, inaugurada en julio con una frecuencia diaria, pasará a contar con tres vuelos diarios a partir de noviembre de 2026.

flydubai Holidays ofrece asimismo paquetes con itinerario cerrado en determinados destinos, que combinan vuelos, hoteles y excursiones.