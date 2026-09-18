El petróleo baja un 1%, aunque el Brent sigue por encima de los 100 dólares en la sesión asiática

SINGAPUR, 18 de septiembre de 2026 (WAM) – Los precios del petróleo caían alrededor de un 1% este viernes en las primeras operaciones asiáticas y encadenaban su tercera sesión consecutiva a la baja, aunque se mantenían por encima de los 100 dólares por barril.

A las 00.20 GMT, los futuros del Brent cedían 1,01 dólares, un 1%, hasta los 103,77 dólares por barril. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajaban 1,03 dólares, también un 1%, hasta los 100,88 dólares por barril.

Ambas referencias cerraron el jueves con descensos de alrededor del 1%.