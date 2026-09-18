El presidente emiratí concede la Orden de Zayed II de Primera Clase al embajador de la Santa Sede

ABU DABI, 18 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha concedido la Orden de Zayed II de Primera Clase al arzobispo Christophe Z. El-Kassis, embajador de la Santa Sede, con motivo del término de su misión en el país.

El ministro de Estado, Khalifa Shaheen Al Marar, entregó la distinción a El-Kassis durante una reunión celebrada en la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores en Dubái. Al Marar elogió el papel y los esfuerzos del embajador en la promoción de la cultura y los valores de la tolerancia y la fraternidad humana.

Por su parte, El-Kassis expresó su sincero agradecimiento al presidente emiratí y elogió el papel de Emiratos en la promoción de los valores de tolerancia, convivencia y respeto mutuo.