El presidente emiratí concede la Orden de Zayed II de Primera Clase al embajador de la Santa Sede

El presidente emiratí concede la Orden de Zayed II de Primera Clase al embajador de la Santa Sede

ABU DABI, 18 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha concedido la Orden de Zayed II de Primera Clase al arzobispo Christophe Z. El-Kassis, embajador de la Santa Sede, con motivo del término de su misión en el país.

El ministro de Estado, Khalifa Shaheen Al Marar, entregó la distinción a El-Kassis durante una reunión celebrada en la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores en Dubái. Al Marar elogió el papel y los esfuerzos del embajador en la promoción de la cultura y los valores de la tolerancia y la fraternidad humana.

Por su parte, El-Kassis expresó su sincero agradecimiento al presidente emiratí y elogió el papel de Emiratos en la promoción de los valores de tolerancia, convivencia y respeto mutuo.