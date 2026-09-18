El presidente emiratí recibe a una delegación de Ethara tras ganar el premio al promotor de Fórmula 1 del año

ABU DABI, 18 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha recibido a una delegación de Ethara, organizadora del Gran Premio de Fórmula 1 Etihad Airways de Abu Dabi, tras la obtención del premio al promotor de Fórmula 1 del año 2025.

El presidente felicitó a la delegación y destacó el papel esencial de las empresas emiratíes en el fortalecimiento de la reputación del país como destino de referencia para eventos internacionales.

También elogió a los profesionales emiratíes que trabajan en el sector de los eventos y su contribución a la competitividad global de esta industria, que consideró un pilar importante para el desarrollo del país.

La delegación de Ethara agradeció al presidente su apoyo al sector y el impulso al talento emiratí para contribuir a su crecimiento y proyección internacional.

Ethara, especializada en la gestión de eventos, entretenimiento y recintos, ha desempeñado un papel relevante en el crecimiento y desarrollo del Gran Premio de Abu Dabi y de las actividades asociadas.

A la reunión asistieron el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Desarrollo y Asuntos de los Mártires; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y varios jeques y altos cargos.