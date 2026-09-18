Saud bin Saqr asiste en Ras Al Khaimah a la celebración del Día de la Independencia de Centroamérica

RAS AL KHAIMAH, 18 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras Al Khaimah, ha asistido a una recepción organizada por las embajadas de Costa Rica, El Salvador y Guatemala en Emiratos Árabes Unidos con motivo del 205.º aniversario de la independencia de los países centroamericanos.

Al acto, celebrado en el InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort and Spa, asistieron el ministro de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi; la subsecretaria adjunta de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, la jequesa Hissa bint Sultan Al Nahyan; los embajadores de Costa Rica, Francisco Chacón Hernández; de El Salvador, Gerardo Pérez Figueroa; de Guatemala, Jorge Rafael Archila Ruiz; y de México, Luis Alfonso de Alba Góngora.

También participaron varios embajadores acreditados en Emiratos, altos cargos y miembros de las misiones diplomáticas de los tres países centroamericanos.

Saud bin Saqr señaló que la celebración ofrece una oportunidad para reconocer la rica historia y la identidad nacional de los pueblos centroamericanos, al tiempo que se mira hacia un futuro de prosperidad basado en la cooperación y las aspiraciones comunes.

El gobernante de Ras Al Khaimah destacó los lazos históricos entre Emiratos y los países de Centroamérica, basados en la amistad y el respeto mutuo, y reafirmó el compromiso emiratí de reforzar estas relaciones en apoyo del desarrollo y el crecimiento.

Asimismo, trasladó sus felicitaciones a los pueblos centroamericanos y sus mejores deseos de progreso y prosperidad.

Los embajadores agradecieron a Saud bin Saqr su asistencia y reiteraron el interés de sus países en reforzar la cooperación con Emiratos y ampliar los ámbitos de asociación. También elogiaron el crecimiento y desarrollo de Ras Al Khaimah en distintos sectores.

Ras Al Khaimah acoge esta celebración por segundo año consecutivo, lo que refleja la profundidad de las relaciones y el compromiso compartido de reforzar la cooperación y el diálogo entre ambas partes.